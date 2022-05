Fermeture à la gare – Pully se mobilise pour sauver son guichet CFF Une pétition est lancée et les élus de la Commune préparent un courrier. Marie Nicollier

Les CFF ont décidé de fermer le guichet de la gare de Pully le 1 er juillet. Chantal Dervey

La nouvelle est tombée il y a deux mois: les CFF vont fermer le guichet de la gare de Pully le 1er juillet. Ils invoquent une «baisse constante de la demande» et le fait que «95% des ventes de billets en Suisse se font aux distributeurs ou sur internet».

Interrogée par l’Union pulliérane lors du dernier Conseil communal, la Municipalité a répondu, en substance, qu’elle n’avait pas eu son mot à dire.

«Il n’y aura plus de guichet CFF dans le district.» Yassin Nour, conseiller communal socialiste

Des Pulliérans ne comptent pas en rester là. Une pétition citoyenne est lancée. Le Conseil communal aussi se mobilise. Les partis de tous bords souhaitent faire savoir aux CFF leur incompréhension. «Il n’y aura plus de guichet CFF dans le district», relève Yassin Nour (PS).

«Cela pose la question du maintien de l’accessibilité (non numérique) à la billetterie des transports publics.» Muriel Thalmann, députée socialiste

Une lettre interpartis est en rédaction. «Il s’agit de présenter aux CFF nos arguments pour le maintien de ce service de proximité et d’entrer en discussion pour trouver, éventuellement, une solution», résume Pauline Tafelmacher (PS). La lettre circulera dans les rangs du prochain Conseil communal, le 25 mai, en vue de récolter le maximum de signatures d’élus.

Fracture numérique

La députée Muriel Thalmann (PS) vient par ailleurs de déposer une interpellation au Grand Conseil. «Cette fermeture est d’autant moins compréhensible que Pully voit sa population croître, écrit-elle. De son côté, CarPostal vient d’annoncer avoir décidé de supprimer, à terme, l’achat de billets en liquide à bord des véhicules. Ces décisions posent la question du maintien de l’accessibilité (non numérique) à la billetterie des transports publics pour les personnes qui ne sont pas équipées d’un smartphone ou celles qui ne maîtrisent pas les différentes applications.»

Muriel Thalmann demande au Conseil d’État s’il entend mettre en place «des mesures permettant de garantir des prestations adaptées pour toutes et tous». Et, plus généralement, comment il compte lutter contre la fracture numérique.

