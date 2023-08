Voitures en ville – Pully tient enfin sa nouvelle rue de la Poste Après des années de controverse, puis de travaux, la rue du cœur historique accueille les voitures dans les deux sens – à 30 km/h – depuis fin juillet. Thibault Nieuwe Weme

Après de longs travaux qui ont frustré les riveraines et les commerçants, la rue de la Poste a dévoilé son nouveau visage fin juillet. Patrick Martin/24Heures

C’est le clap de fin d’une longue saga urbanistique débutée en 2010. La rue de la Poste, artère qui traverse le bourg historique de Pully, est ouverte à la circulation depuis jeudi dernier, dans les deux sens et à 30 km/h. Les travaux auront duré plus de deux ans. Mais la controverse est plus ancienne.

Au démarrage du projet, qui avait pour ambition de redynamiser le cœur de ville, la Municipalité imaginait une circulation à sens unique de la rue, provoquant une levée de boucliers des commerçants voisins. En 2015, les contestataires obtiennent gain de cause au tribunal.

Suite à ce désaveu, les autorités organisent une grande démarche participative pour satisfaire les riverains. Après des années de va-et-vient, le projet remanié – trottoirs élargis, zone 30 km/h, maintien du bidirectionnel – passe la rampe au Conseil communal en octobre 2020. Premier coup de pioche en mars 2021.

«Auparavant, pour rentrer les voitures à l’atelier, il fallait faire tout le tour de Pully. Avec l’avènement du double sens, on peut rentrer directement.» Employé du garage de la Gare

Deux ans plus tard, la nouvelle artère est enfin libérée des barrières de chantier. Municipal en charge des travaux, Marc Zolliker (PS) peut souffler. «Les échos sont très favorables. Regardez les images avant et après, les changements sont énormes!» Comme prévu, cyclistes et piétons sortent gagnants de l’opération grâce à la réduction de la chaussée. Avantage du bidirectionnel sur le sens unique: les voitures rouleraient moins vite.

Le municipal se félicite aussi du déplacement des lignes de bus 47 et 48 à l’avenue du Tirage (dans les deux sens), ce qui améliorerait la liaison nord-sud dans la commune. «Cela arrange aussi les TL, qui réduisent ainsi leur temps de parcours», ajoute-t-il.

Commerçants soulagés

Les commerçants, pris en otage par le chantier pendant de nombreux mois, sont eux aussi délivrés. Au garage de la Gare, le soulagement est avant tout pratico-pratique: «Auparavant, pour rentrer les voitures à l’atelier, il fallait faire tout le tour de Pully. Avec l’avènement du double sens, on peut rentrer directement.»

Même enthousiasme à la pâtisserie Vincent. «Forcément, il y aura plus de passage, glisse une vendeuse. Mais les travaux ont duré très longtemps… Si bien que beaucoup de gens ne savent pas encore que la rue est désormais ouverte dans les deux sens.»

«Pour moi qui vends du matériel plutôt lourd, l’accès automobile est essentiel.» Pascal Aubert, propriétaire du magasin Rico-Sport

Propriétaire du magasin Rico-Sport, Pascal Aubert se montre plus critique que ses confrères. Il faut dire qu’il faisait partie des quatre commerçants les plus impliqués dans les séances de conciliation avec la Municipalité à l’époque. «Si on ne s’était pas battu, les autorités auraient diminué encore plus franchement le trafic et les places de parking. Pour moi qui vends du matériel plutôt lourd, l’accès automobile est essentiel.»

Le commerçant se dit toutefois heureux du nouveau visage de la rue, même si l’éternisation des travaux aurait chassé certains clients. Petite réserve sur les trottoirs pavés, «qui sont jolis mais pas vraiment pratiques pour les gens du 3e âge. Ils peuvent perdre l’équilibre plus facilement que sur du bitume lisse.»

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

