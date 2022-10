Corée du Nord – Pyongyang a tiré deux nouveaux missiles balistiques Le régime de Kim Jong-un a procédé au septième tir et huitième tir en l’espace de deux semaines.

Cette photo d’archives prise le 9 septembre 2022 montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sur un écran de télévision dans une gare de Séoul. AFP

La Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques dans la nuit de samedi à dimanche, portant à huit les lancements effectués en deux semaines dans un climat de tensions accrues avec Washington. Plus tôt samedi, Pyongyang avait défendu la récente accélération de ses essais d’armement comme une «réaction légitime» face à des «menaces militaires directes des États-Unis».

Washington, Séoul et Tokyo voient pour leur part dans ces tirs de missiles une «grave menace pour la paix et la sécurité». Dans la nuit, Pyongyang a tiré deux de ces engins vers la mer depuis le sud-est du pays, a annoncé l’armée sud-coréenne, citée par l’agence de presse Yonhap.

Selon l’agence nippone Kyodo, le vice-ministre de la défense japonais, Toshiro Ino, a dit qu’il était possible que ces missiles aient été lancés par des sous-marins. Leur mise à feu a eu lieu juste avant 02h00 heure locale (19h00, heure suisse) et ils ont parcouru 350 kilomètres à une altitude maximale de 100 kilomètres, a expliqué Toshiro Ino.

Aucun dommage rapporté

Citant le gouvernement nippon, cette même agence a précisé que les deux missiles avaient été tirés en direction de la mer du Japon et qu’ils semblaient être retombés en dehors de la zone économique exclusive japonaise. Les garde-côtes ont indiqué n’avoir reçu jusqu’à présent aucun rapport faisant état de dommages causés aux navires japonais, a rapporté la chaîne publique NHK.

Le commandement Indo-Pacifique des États-Unis (IndoPacom) a de son côté déclaré dans un communiqué être «au fait du lancement de deux missiles balistiques», affirmant que sa volonté de défendre ses alliés japonais et coréens demeurait «intacte».

Ces septième et huitième tirs en deux semaines surviennent sur fond de tensions croissantes avec les États-Unis, qui ont intensifié sur la même période leurs exercices militaires conjoints avec Séoul et Tokyo. «Tout en renforçant sa surveillance et sa vigilance, notre armée reste prête à entrer en action sur-le-champ, en coopération étroite avec les États-Unis», a réagi l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué cité par Yonhap.

«Autodéfense régulière»

Les essais nord-coréens se sont multipliés ces deux dernières semaines. Deux missiles balistiques ont été tirés jeudi et, deux jours plus tôt, le Nord avait lancé un autre missile balistique de portée intermédiaire (IRBM) au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans.

«Le test de lancement de missile par la (Corée du Nord) est une mesure d’autodéfense régulière et planifiée pour défendre la sécurité du pays et la paix régionale contre les menaces militaires directes des États-Unis qui durent depuis plus d’un demi-siècle», a déclaré samedi l’agence de l’aviation civile nord-coréenne, selon l’agence officielle KCNA.

Les médias d’État ont publié cette déclaration après que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui tient son assemblée annuelle à Montréal, a condamné vendredi ces essais balistiques et les a qualifiés de danger pour l’aviation civile. Pyongyang considère cette résolution adoptée par l’OACI comme «une provocation politique des États-Unis et de leurs forces vassales visant à porter atteinte à [sa] souveraineté».

