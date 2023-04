Corée du Nord – Pyongyang rejette l’appel à la dénucléarisation formulé par le G7 La Corée du Nord a rejeté vendredi l’appel du G7 à «s’abstenir» de nouvel essai nucléaire ou tir de missile, réaffirmant que son statut de puissance nucléaire était «définitif et irréversible».

Image d’archive AFP

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui, a dénoncé une déclaration «extrêmement interventionniste» du G7, affirmant que les sept plus grandes puissances économiques du monde s’en prennent «de manière malveillante» à «l’exercice légitime de la souveraineté» de son pays.

«La position de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) en tant que puissance nucléaire de classe mondiale est définitive et irréversible», a martelé Choe Son Hui dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle KCNA. Pour la ministre, le «G7, un groupe fermé d’une poignée de pays égoïstes, ne représente pas la communauté internationale (de manière) juste, mais sert d’outil politique pour assurer l’hégémonie des États-Unis».

Quelques jours plus tôt, les ministres des Affaires étrangères du G7 avaient enjoint Pyongyang de «s’abstenir de toutes nouvelles actions déstabilisatrices ou provocatrices» et l’avaient exhorté à «l’abandon complet, vérifiable et irréversible des armes nucléaires». La porte à toute négociation sur le désarmement de la Corée du Nord, a fortiori après les déclarations de Choe Son Hui, semble donc définitivement fermée.

Pyongyang a récemment multiplié ses essais de missiles balistiques et avait déjà annoncé l’an dernier que son statut de puissance nucléaire était «irréversible». Washington et Séoul ont renforcé leur coopération militaire et multiplié les manœuvres conjointes de grande ampleur dans la région, ce qui a provoqué l’ire du Nord, qui considère ces exercices comme des répétitions générales à une invasion de son territoire.

AFP

