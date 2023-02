Avec quelques semaines de recul, l’avalanche de critiques qui a accompagné la Coupe du monde de football au Qatar semble avoir été presque éclipsée par l’euphorie de la compétition… Pourtant, l’absurdité de cette manifestation nous laisse encore un goût bien amer. Et l’occasion d’un questionnement.

Ces dernières décennies, les énergies fossiles ont offert aux États du Golfe un pouvoir économique considérable, disproportionné par rapport à leur population et leur rayonnement. Corollaire du caractère dirigiste de ce «miracle» économique, ce pouvoir s’accompagne de régimes autocratiques qui foulent aux pieds, plus souvent avec crampons que sans, les droits humains des femmes et des travailleurs immigrés. En parfaits complices, aveuglés par l’artificialité clinquante des villes du Golfe, nous planifions joyeusement et aveuglément des week-ends shopping à Dubaï…

Avec une consommation d’énergie par habitant trois fois plus importante qu’en Suisse et des émissions de CO 2 neuf fois plus élevées, les Qataris sont bel et bien champions du monde… malgré leur élimination rapide sur le tapis vert. Quant aux stades, monstres de béton construits pour le temps que durent les roses (des sables), ils seront bien vite délaissés, comme des jouets d’enfants gâtés. Car dans les dunes désertiques de ces contrées, pas l’ombre d’une tradition footballistique.

Un confetti géopolitique

Pendant des décennies, nous avons enrichi ces États en pétrodollars, pour accéder au carburant de notre machine néolibérale occidentale. C’est donc en réponse à nos besoins de croissance que nous avons naïvement créé leur richesse. Celle-ci leur donne aujourd’hui les moyens d’investir massivement dans nos économies chancelantes, pour après-demain: il suffit d’évoquer les milliards investis dans l’hôtellerie et les clubs de football prestigieux européens, ou leur lune de miel avec la Chine. Mais finalement, comment ne pas reconnaître ici l’habileté des dirigeants du Golfe?

Alors bien sûr, à force d’engraisser un confetti géopolitique à coup de pétrodollars, l’achat de l’attribution de la Coupe du monde ne devrait avoir surpris personne: les moyens quasi illimités du Qatar ont donné aux exécutifs votants de la FIFA l’occasion rêvée de faire un pied de nez aux grandes nations du football. Mais combien de temps la FIFA et son satrape Infantino tenteront-ils encore de cacher leur vraie nature de pure machine à profits sous un vernis pathétique de serviteurs du sport du peuple?

Aujourd’hui, après nous être joints au flot de critiques, il est grand temps d’ouvrir les yeux. Si nous avions eu l’intelligence de nous défaire à temps de notre dépendance aux énergies fossiles, avec les dégâts au climat que l’on sait, nous aurions gardé un ascendant qui nous aurait probablement évité cette aberrante Coupe du monde hors sol. Saurons-nous en tirer les leçons?

Michel Blanc Afficher plus Biologiste et arbitre de football

