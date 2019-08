Qu’importe le caveau, pourvu qu’on ait l’ivresse

«Je fais partie de la Noce mais je suis tombé amoureux d’un Bourgeon!» Ces jours, les anecdotes comme celle-ci peuplent les ruelles de Vevey. La Fête des Vignerons bat son plein et, à côté du spectacle, il y a les nuits, les fêtes, l’ivresse et les amours.

Dans ce centre-ville transformé en dédale de lieux insolites, l’espace ne manque jamais. Et la météo clémente incitant à rester à ciel ouvert, les belles terrasses font de la concurrence aux caveaux. «Mais le reste de l’année, ici, il y a quoi?» La question revient souvent. Difficile parfois de se souvenir qu’à la place d’un bistrot, c’est une gérance immobilière qui reprendra ses quartiers dans quelques jours.

L’abbé et l’electro

À l’heure de l’apéro, profiter du jardin de l’abbé-président relève du passage obligé. Les palettes CFF, l’electro parfois trop bruyante et les chaises longues donnent le sentiment d’être loin de l’ambiance plus traditionnelle de la Confrérie. Pourtant, ce joli parc rue de la Madeleine, d’ordinaire privatisé, est une parfaite manière de se mettre en jambes. Du blanc ou du rouge? Il fait chaud, certains attaquent à la bière, d’autres au chasselas.

Premières connaissances croisées, premier échange de bons plans pour la suite. La fête est déjà belle et animée. «Sauf qu’on oublie que, dans ces bâtiments, il y a des gens qui vivent», nuance un voisin. «Quel festival au monde dure trois semaines avec autant de choses?» Le riverain râleur est aussi bon joueur. Coup de gueule ou coup de bluff, il annonce qu’il s’en va «dormir chez des amis».

Il fait encore jour, nous passons d’une terrasse à une autre. Celle du jardin du Conservatoire – La Basse Cour – a la cote. Mais en route, l’ambiance du Bar 55, celui de la troupe des Cartes (colonisé ce soir-là par des Cent-Suisses), nous retient. C’est bien ainsi: mieux vaut ne pas se fixer d’objectifs trop rigides lorsqu’il s’agit de naviguer dans la fête.

Au 55, tout le monde a opté pour les tables extérieures. Une bouteille par groupe, le vin domine largement. Quelques mojitos pour les jeunes, assis un peu à l’écart. On demande conseil au bar: «Le blanc de la Fête est épuisé, mais de toute façon je vous le déconseille.» Ce sera du Saint-Saph’, alors.

Un concert et des pâtés

Non loin, un concert commence. Direction le Conservatoire et sa Basse Cour. On ne peut que tomber sous le charme de ce lieu végétalisé et de ses guirlandes de lumière. Le groupe The Saints s’en donne à cœur joie perché sur le palier de l’école de musique mué en scène en plein air. Un groupe de fans inconditionnels ne perd pas une note ni un mot des textes qu’il connaît par cœur. Seuls quelques enfants intrépides ont osé la table à proximité des enceintes. Les échanges mettent les cordes vocales à contribution mais on aime cette ambiance rock à deux pas de l’arène pour déguster un petit rosé frais.

Mais voilà qu’il est question d’un pinot gris de Chardonne et de délicieux pâtés à la viande, au 1803, rue du Lac. Quelques venelles plus tard, nous sautons sur l’une des tables hautes extérieures à côté de jeunes acteurs-figurants du spectacle qui ne plaisantent pas avec le respect.

«Sincèrement, on ne peut pas se permettre de boire le matin avant le spectacle. Si tu paies 300 balles pour voir des gens cuits, ça va pas.» Kilian aime la vie, mais il a des principes. Membre des Convives de la Noce, c’est lui qui est tombé amoureux d’une fille de la troupe des Bourgeons. Accoudé avec sa bande d’amis, il accepte de dévoiler ses caveaux coups de cœur. «Les Tracassets, ça vaut le coup, et puis la Noce, bien sûr. Va voir aussi celui des scouts du Vieux-Mazel. Par contre les Cent-Suisses, c’est devenu un peu bling-bling.»

Le petit groupe a pris l’habitude de tremper dans la fête une partie de la nuit avant de prolonger le plaisir dans un local plus confidentiel. Ils viennent de Chardonne, de Corsier-sur-Vevey, sont à l’Harmonie de la Fête ou encore aux Bannerets. «Au début, on a dû combiner avec la fête des Jeunesses de Savigny, c’était intense!» La bande tonne qu’elle «ne pouvait pas passer à côté de l’événement» mais s’étonne aussi que «les médias en parlent autant».

Du ping-pong et un requin

Minuit approche et on repart vers d’autres découvertes. Dans les rues, Effeuilleuses et Étourneaux croisent d’autres figurants qui ont troqué leur costume contre le tee-shirt officiel de leur troupe. Déambulent aussi de fringants Zurichois puisque leur canton était à l’honneur ce jour-là. Après un passage éclair dans un caveau de la Noce exceptionnellement endormi, nous prenons la direction du Chien Bleu, rue Louis-Meyer, dans le fief des Maîtres-Tailleurs. Là, quelques tables s’étalent dans l’entrée tandis qu’un requin nous toise du plafond dans la salle principale.

Dehors, une table de ping-pong attire les fêtards. Une tournante endiablée et des services «à la chinoise» les dégourdissent et fonctionnent comme éthylotest. Sommes-nous en train de monopoliser l’espace? «Pas du tout! La table est là pour tout le monde, soyez les bienvenus!» Une injonction qui pourrait bien faire office de slogan à la Fête.