C’est vous qui le dites 14 septembre - Quais d’Ouchy et de Belgique, médecins antivaccin, initiative 99%

Quais d’Ouchy et de Belgique

Une vraie réussite!

«Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!» En effet, contrairement à l’année passée où le bus 24 continuait à arpenter ces lieux, cet été ceux-ci furent complètement sécurisés pour la plus grande joie de toutes et tous qui en ces temps où la Covid 19 nous la restreint de plus en plus, cette liberté en fut d’autant plus appréciée.

Bientôt l’automne qui mettra fin à cette belle aventure offerte à la population lausannoise et ses touristes, où les plus petits ont pu s’élancer en toute quiétude sur ces espaces sans qu’aucune circulation ne vienne troubler leurs élans.