Questionnaire en ligne – Quais d’Ouchy fermés au trafic: Lausanne sonde sa population La Municipalité avait fermé les quais d’Ouchy et de Belgique à la circulation le week-end durant l’été 2020 pour encourager la mobilité douce. Un sondage a été lancé jeudi pour connaître la satisfaction des usagers et des commerçants.

Les quais d’Ouchy étaient fermés à la circulation le week-end durant l’été dernier. Keystone/Jean-Christophe Bott

Durant l’été 2020, Lausanne a fermé les quais d’Ouchy et de Belgique à la circulation le week-end. La Municipalité lance un sondage pour connaître la satisfaction des usagers et des commerçants. Il est possible de répondre en ligne.

La Ville souhaite procéder à une évaluation rigoureuse avant d’éventuellement reconduire la mesure cet été. Elle a chargé un bureau indépendant spécialisé de mener une large enquête de satisfaction. La population est invitée à répondre à un questionnaire en ligne.

En parallèle, des entretiens qualitatifs seront menés auprès des associations, des commerces et des restaurants du quartier, annonce jeudi la Ville dans un communiqué. Le sondage en ligne est disponible durant un mois, jusqu’au 18 avril.

ATS