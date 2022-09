Football – Qualifications au Mondial: la Suisse assurée d’être barragiste Les Suissesses se sont imposées 2-0 vendredi soir en Croatie et sont certaines de terminer au pire deuxièmes de leur groupe. Yves Desplands

Alisha Lehmann (à g., ici avec Coumba Sow) a ouvert la marque pour les Suissesses. keystone-sda.ch-archives

L’équipe de Suisse dames a fait ce qu’il fallait, vendredi soir à Karlovac, en Croatie, en match de qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’équipe de Nils Nielsen s’est imposée 2-0 contre les Croates et a assuré sa deuxième place au classement du groupe G, à une journée de la fin des qualifications. Cette deuxième place permet aux Suissesses d’obtenir un ticket pour les barrages, en octobre. Elles pourront y obtenir un des deux billets qualificatifs ou gagner le droit de disputer un barrage intercontinental pour la dernière place au Mondial.

Bachmann montre la voie

Sur le terrain croate, c’est Ramona Bachmann qui a montré la voie à ses coéquipières en ouvrant la marque à la 53e minute. Face à des hôtes bien regroupées en défense, l’attente a été longue pour cette ouverture du score, mais un coup franc d’Alisha Lehmann, dévié par Ana-Maria Crnogorcevic, a fini sa course dans les filets grâce à un coup de tête de Viola Calligaris (65e) et l’affaire était entendue.

Dans ce groupe, l’Italie, qui a gagné en Moldavie 8-0 vendredi, est en tête, avec 24 points. La Suisse est deuxième à deux longueurs (22) et la Roumanie, gagnante 7-1 en Lituanie, troisième (19). Mais la différence de buts (+25 pour la Suisse et +12 pour les Roumaines) assure cette place aux Helvètes. Il reste une ronde dans ce groupe. Le 6 septembre, la Suisse recevra la Moldavie à Lausanne (18h30). Et pourquoi pas espérer un faux pas des Italiennes lors de cette dernière journée. Les Transalpines feront face à la Roumanie, le même jour.

