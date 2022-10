Football – Qualifié pour les 8es, Chelsea, c'est du béton Depuis que Graham Potter a pris les commandes des Blues, les Londoniens sont ultra solides. Ça a encore été le cas mardi en début de soirée à Salzbourg (1-2), dans le groupe E de la Ligue des Champions. Robin Carrel

Thiago Silva et Kai Havertz en action. AFP

Un but reçu contre les Autrichiens à l'aller (1-1), un autre à Crystal Palace (1-2) au début du mois, un dernier le week-end passé, accordé par la goal line technology contre Manchester United (1-1), le but du soir réussi par Junior Adamu (49e) et c’est tout. Depuis que Graham Potter est arrivé le 8 septembre dernier en provenance de Brighton, son équipe s'est reconstruite sur des bases solides. Et c'est une petite surprise, au vu du jeu proposé quand l'Anglais présidait aux destinées des «Seagulls».

L'un des coachs les plus chers de tous les temps - Chelsea a déboursé près de 20 millions de francs! - s'est adapté en changeant d'adresse et, pour le moment, ça marche. «Ses» Blues ont fêté un 9e match d'affilée sans défaite et même une 6e victoire de suite mardi, assurant les Londoniens d'une place en 8es de finale de la compétition. Pas mal, pour une équipe rachetée en mai dernier par l’Américain Todd Boehly et un consortium d'investisseurs, qui ont décidé de tout changer, entraîneur compris après seulement 6 journées de Premier League.

Un homme est aussi à la base de cette bonne passe: le gardien Kepa. Celui qui était devenu le dernier rempart le plus cher du monde à l'été 2018 a parfaitement remplacé Edouard Mendy pendant sa blessure et ne lui a jamais rendu la place de titulaire ensuite.

Depuis l'arrivée de Potter, ça n'a pas toujours été très beau et les fans de Stamford Bridge doivent pour se contenter du strict minimum. A Salzbourg aussi, les champions d'Europe en 2021 l'ont emporté sans franchement convaincre, sur deux magnifiques lucarnes de Mateo Kovacic (23e) et Kai Havertz (64e). Trois Suisses étaient à l'honneur lors de cette partie: l'attaquant Noah Okafor a été remuant sur le front de l'attaque autrichienne, le gardien Philipp Köhn a été bon malgré les deux buts et l'arbitre Sandro Schärer a réussi un match très propre au sifflet.

Dans l’autre affrontement de ce début de soirée, le FC Séville a fait un pas important vers la 3e place de la poule G et le strapontin pour les 16es de l'Europa League qui va avec. La phalange du nouveau coach Jorge Sampaoli s'est imposée 2-0 face au FC Copenhague, grâce à des buts de Youssef En-Nesyri (62e), d’Isco (88e) et de Gonzalo Montiel (90e).

