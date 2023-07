America’s Cup 2024 – Quand Alinghi Red Bull Racing

recrute, ça vole très haut Les sélections pour la Coupe des jeunes et celle des femmes sont entrées dans une phase décisive. Reportage lors des journées à Genève. Grégoire Surdez

1 / 6 La rade de Genève a été le théâtre spectaculaire du 3 e événement de qualification de l’équipe Alinghi Red Bull Racing. LORIS VON SIEBENTHAL/RED BULL CONTENT POOL

Ils ne le savent pas. Chacun de leurs gestes, de leurs mots, de leurs moues, de leurs sourires, de leurs bâillements, est étudié. Ils feront partie de l’analyse globale au moment du choix. Un simple jeu de logique va bien au-delà de sa résolution. Il en est de même pour cette session virtuelle de navigation à bord d’un bateau volant de la Coupe de l’America. Le plus rapide aura droit à un sésame pour la suite des aventures. Particulièrement à son aise au volant, le Genevois Matthieu Sistek se dévoile sous le regard amusé et attentif des autres candidats. Il ne le sait pas encore mais il sera le plus rapide.