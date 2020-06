Les animaux en ville – Des chevreuils s’invitent au centre de Lausanne Un cervidé s’est aventuré près du pont Chauderon samedi. Les pompiers l’ont récupéré en douceur. Le cas n’est pas isolé. Laurent Antonoff

L’animal a été aperçu du côté de l’EPSIC samedi en fin de matinée. SPSL Ce sont les pompiers qui sont parvenus à immobiliser le chevreuil SPSL Finie la petite fugue: l’animal a été relâché dans une forêt des hauts de Lausanne SPSL 1 / 3

On s’habituait à peine à croiser renards et blaireaux dans nos villes, voilà maintenant que des cervidés s’invitent dans nos champs de bitume et de béton. Ainsi, samedi dernier à Lausanne, un jeune chevreuil s’est aventuré du côté de l’école professionnelle EPSIC, tout près du pont Chauderon. Ce sont les pompiers qui ont mis fin à sa petite fugue urbaine.

«L’animal était vraiment très docile» Michel Gandillon, Service de protection et de sauvetage Lausanne

«Ce chevreuil était vraiment très docile. Il se promenait entre les entrepôts puis, pris à son propre jeu, il s’est retrouvé dans une impasse. Les pompiers s’en sont alors approchés, ils lui ont posé une couverture sur la tête et ils l’ont couché sur le côté en lui tenant les pattes avec l’aide d’un passant. Tout s’est fait en douceur. Il s’est bien vite calmé», raconte Michel Gandillon, le responsable communication du service de protection et de sauvetage Lausanne (SPSL). Le chevreuil a ensuite été relâché dans une forêt des hauts de la capitale vaudoise. De mémoire de sapeur-pompier, c’est la première fois qu’une telle opération pour un chevreuil égaré en ville était menée.

Gare aux coups de corne

Interrogé par «20 minutes», le surveillant de la faune Stéphane Mettraux confirme même que plusieurs chevreuils ont été aperçus dans nos villes ces trois dernières semaines, à la Borde et vers la gare de Lausanne, mais aussi à Pully et à Lutry. Comment explique-t-il ces visites pour le moins insolites? Les animaux se sont-ils enhardis alors que les hommes étaient confinés? «Ils sont peut-être dérangés dans leur habitat naturel.» Les citadins ne doivent toutefois pas assimiler ces animaux sauvages au craquant Bambi. «Un coup de corne pourrait vous ouvrir le ventre. Le meilleur réflexe est donc de s’en remettre aux professionnels», conseille le surveillant de la faune.