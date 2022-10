S’interroger sur l’avenir des chorales vaudoises est un terrain glissant, tant il est réducteur d’englober toute la discipline sous le même couvert. En effet, qu’est-ce qui peut bien lier un ensemble de village qui reprend des airs populaires en costume vaudois, une chorale spécialisée dans la comédie musicale qui maîtrise à la fois vocalises et chorégraphies, un chœur classique vêtu sobrement et dont les voix résonnent solennellement à travers une église, une bande colorée qui se trémousse joyeusement sur de la variété française harmonisée, ou encore une armada de jeunes trentenaires passionnés par les bandes-sons de jeux vidéo? Pas grand-chose, a priori.

Et pourtant, il y a fort à parier que les ensembles cités se soient tous retrouvés au moins un jour dans une situation similaire: celle où le recrutement pose problème. Les effectifs baissent – le Covid n’a arrangé les bidons de personne –, on n’arrive pas à rameuter des jeunes et, petit à petit, on plonge dans la catégorie des has been.

Comment expliquer que des événements tels que les Choralies de Vaison-la-Romaine (F), une manifestation triennale dédiée à l’art choral, cartonnent à ce point, tout en s’assurant un public multigénérationnel? Voir l’enthousiasme bouillonnant d’un chœur de (très) jeunes adultes accompagnés par la chanteuse Pomme dans un amphithéâtre romain contraste sensiblement avec l’image stéréotypée que l’on se fait de la chorale vaudoise, un peu sur le déclin et dont les chevelures blanchissent d’une année à l’autre.

À l’heure actuelle, on ne rejoint plus un chœur parce qu’il faut bien s’intégrer au sein d’une société locale

Prendre en considération la culture musicale du jeune public, faire appel à une célébrité qui lui plaît, lui donner la chance de vivre une expérience façon festival, le tout dans un cadre enchanteur… Le programme est forcément alléchant.

À l’heure actuelle, on ne rejoint plus un chœur parce qu’il faut bien s’intégrer au sein d’une société locale. Quand on a 18 ans (ou 30), on ne souhaite plus passer l’intégralité de ses mardis soir à la salle communale de son village à entonner du Michel Fugain, en sachant pertinemment qu’on sera le plus jeune de la troupe. Aussi, le travail que doivent poursuivre les chorales pour assurer leur pérennité est gigantesque. Il implique de se repenser en continu, de manière à satisfaire les très hautes exigences de la nouvelle génération.

