Le LHC perd le fil à Genève – Quand Denis Malgin montre le mauvais exemple Lausanne s’est incliné 5-1 aux Vernets face à Genève-Servette. Les Lions se sont aussi fait ravir leur quatrième rang par leur rival lémanique. Cyrill Pasche, Genève

Pénalisé à trois reprises alors que le LHC tentait de combler son retard, Denis Malgin n’a pas rendu service à son équipe dimanche à Genève. Éric Lafargue

Brillants jeudi contre Zurich, transparents dimanche à Genève. Les Lions se sont dégonflés de manière spectaculaire en moins de septante-deux heures, alors qu’ils avaient pourtant laissé entrevoir de si belles promesses sur leur patinoire face au ZSC (5-1). «Nous manquons de constance», a regretté le capitaine Mark Barberio. «Il est temps d’aligner une série positive. Là, nous alternons les bons et les mauvais matches…»

Les Lausannois, qui se sont fait ravir la quatrième place par Genève (deux points de retard désormais avec un match en moins), ont rejoint les vestiaires la tête basse après la défaite nette et sans histoire – la troisième en quatre derbies lémaniques – concédée dimanche aux Vernets. Heureusement pour eux, les matches s’enchaînent et ne se ressemblent pas forcément: ils croiseront encore les Genevois deux fois cette saison. Et mardi ils accueilleront le HC Bienne sur leur patinoire. L’occasion de gommer cette contre-performance et de repartir du bon patin.