Qui ira aux JO? – Quand derby lémanique rime avec Jeux olympiques Quels joueurs suisses représenteront le GSHC et le LHC aux JO de Pékin? On fait le point à quelques heures de la publication de la sélection nationale et du quatrième derby de la saison. Jérôme Reynard

Sur quels Aigles et quels Lions Patrick Fischer mise-t-il pour les JO 2022? Réponse mardi après-midi. KEYSTONE

La sélection suisse pour les Jeux olympiques de Pékin sera dévoilée ce mardi après-midi. Les dés sont jetés. Mais en attendant la publication officielle des 25 joueurs convoqués, et alors que se disputera le quatrième derby lémanique de la saison dans la foulée (19 h 45), nous avons tenté d’imaginer quels éléments du GSHC et du LHC pourraient être du voyage en Chine. Cela, avec l’aide de trois consultants, tous anciens joueurs de Ligue nationale: Félicien Du Bois, Alain Miéville et Geoffrey Vauclair.