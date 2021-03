Pandémie en France – Quand des étudiants imposent le site de référence sur le Covid Il y a une année, confinés chez leurs parents, Guillaume Rozier et Elias Orphelin créent CovidTracker, devenu le meilleur site français sur la pandémie. Utilisé jusqu’à l’Élysée. Alain Rebetez, Paris

Guillaume Rozier, le fondateur du site CovidTracker, bricolé par des étudiants mais devenu une référence jusque dans la salle du Conseil de défense de l’Élysée. AFP

Ce sont deux étudiants de 24 et 21 ans qui ne se connaissaient ni d’Ève ni d’Adam et se sont tout juste croisés une fois en un an. Depuis mars 2020, dans leur temps libre, ils ont créé CovidTracker, le meilleur site français d’information sur la pandémie, devenu une référence. Ils voient leurs graphiques repris dans les médias et jusqu’au sein du fameux Conseil de défense de l’Élysée. Leur site atteint 1,5 million de visiteurs par mois, sans publicité ni subventions. Guillaume Rozier et Elias Orphelin ont une passion: l’indépendance.

«J’avais fait un graphique tout simple du nombre de cas en Italie et en France. […] Si on décalait les courbes de quelques jours, elles se superposaient parfaitement.» Guillaume Rozier, créateur du site CovidTracker