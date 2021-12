Mon animal et moi – «Quand il est arrivé, il n’était qu’une petite feuille tremblante et maigre» Maltraité dans sa jeunesse, Forrest, magnifique lévrier galgo, vit aujourd’hui une vie de rêve, choyé et cocolé par Claudia et son fils Léni. Saskia Galitch

Claudia et Forrest, son lévrier rescapé. Yvain Genevay / Tamedia

Comme souvent dans les contes, tout commence mal pour Forrest. Né en Espagne «il y a peut-être onze ou douze ans, on ne sait pas vraiment», note sa maîtresse, Claudia, ce magnifique lévrier galgo grandit et passe en effet ses premières années chez un «galguero» qui le maltraite: «Cette race est traditionnellement élevée pour la chasse. Le problème, c’est que quand un chien ne rapporte pas assez de gibier au goût de son maître, celui-ci se sent déshonoré et le fait payer très cher à son galgo», explique cette quadragénaire d’une voix douce.