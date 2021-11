Histoire insolite – Quand il y avait des yeux d’espions dans le bouillon Maggi L’écrivain Christophe Donner raconte l’époque où le polémiste d’extrême droite Léon Daudet accusait la société Maggi d’espionnage. Une histoire folle. Michel Audetat

À Paris, le 3 août 1914, le jour de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, la boutique Maggi est envahie par des manifestants qui accusent l’entreprise suisse d’espionnage au profit du Reich. DR

En France, la nuit du 2 au 3 août 1914 a été très chaude pour l’entreprise Maggi. À Paris, place de l’Opéra, des manifestants se sont lancés à l’assaut du siège de l’entreprise. Rue Rochechouart, son laboratoire a été saccagé. Ailleurs, ce sont des dépôts qui ont été dévastés. Un peu partout, on s’est déchaîné contre la société Maggi, qui vendait en France son condiment et son célèbre bouillon Kub, mais aussi des produits laitiers.

Cette nuit-là, on a lancé des pavés contre les vitrines de ses magasins, on les a pillés, on a répandu le lait que des rumeurs disaient empoisonné sur les trottoirs… Et tout ça en chantant «La Marseillaise». Le 3 août 1914, le jour où l’Allemagne leur a déclaré la guerre, les Français persistaient à mener leur première bataille contre une entreprise suisse.