Entre inédits et raretés – Quand Jacques Chessex peint, c’est brûlant! Douze ans après le décès du maître de Ropraz, l’accrochage de la galerie Aarlo u Viggo à Buchillon réveille l’œuvre miroir de l’artiste qui n’a que très rarement exposé. Florence Millioud-Henriques

Jacques Chessex travaille sur de petits formats, souvent la taille d’une page A4. Il utilise aussi des assiettes en carton ou comme ici l’arrière d’une enveloppe. Agence du Lion d’Or, Perroy

Bien sûr, il y a des femmes nues, les seins à la perfection si ronde ou alors fièrement bombés. Il y a aussi des sexes en érection, de la séduction active, des positions sans équivoque, des amours saphiques et un Kama-sutra très perso, mêlant les hommes, les bêtes et des spectres. On pourrait presque voir des demi-dieux et demi-déesses.

Vénusiennes, les femmes sont en nombre dans l’oeuvre peint de Jacques Chessex. L’astre solaire est lui aussi un habitant récurrent de son univers. Agence du Lion d’Or, Perroy

Mais dans l’exposition de Jacques Chessex, peintre, à la galerie Aarlo u Viggo, c’est la main que l’on voit en premier! C’est elle, toute-puissante, qui caresse ces corps pour les faire naître aussi ardents que des désirs. C’est elle qui lie, relie, hachure, tache ou densifie… comme un écrivain livrant ses fulgurances pour couvrir la page blanche. C’est encore cette main qui vient nous chercher pour nous happer dans une narration peinte, furieusement touffue.