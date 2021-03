Moins de prérogatives pour les syndics – «Quand j’ai débuté, on décidait encore de beaucoup de choses» Dans les faits, la sacro-sainte «autonomie communale» s’est évaporée au fil des ans. Exemple à Saint-Barthélemy, 800 habitants. Vincent Maendly

Le syndic Dominique Dafflon aura pu mesurer, en vingt ans de syndicature, comment l’autonomie communale s’est réduite. Florian Cella

Ils sont 2040 Vaudoises et Vaudois à briguer une place dans l’une des 309 Municipalité du Canton. Pour y faire quoi, au juste? Les élections communales (re)posent cycliquement la question de l’autonomie dont disposent les villes et villages, et qui est inscrite dans la Constitution. «Elles en ont beaucoup en théorie, mais dans les faits, peu. Surtout s’agissant des Communes de moins de 1000 habitants, et celles-ci sont plus de 200.» Dixit Dominique Dafflon, syndic de Saint-Barthélemy depuis 1998 et vice-président de l’Union des communes vaudoises.