Livre souvenir – «Quand j’ai perdu un fils, c’est l’amitié qui m’a permis de tenir» À 75 ans, Denis Meylan, alias Bouillon, se dévoile dans un recueil d’anecdotes farfelues et de réflexions personnelles. Interview. Sylvain Muller

Denis Meylan, «Bouillon», publie, à 75 ans, un livre de souvenirs et anecdotes. VANESSA CARDOSO

Résumer Bouillon à ses histoires de Maurice serait une grave erreur. Denis Meylan de son vrai nom est bien un personnage haut en couleur, mais beaucoup plus sensible que sa réputation ne le laisse croire. On apprend à le connaître dans «Mes amis, mes passions… et plus si entente!» un recueil d’anecdotes farfelues et de réflexions personnelles qu’il vient de publier. L’occasion d’une discussion au coin de la buvette du FC Thierrens, évidemment.