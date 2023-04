Abo Dans le rétro – Quand Keith Haring peuplait le canton Invité par Pierre Keller à signer l’affiche du Montreux Jazz 1983, la star naissante de l’art de la rue a généreusement dessiné ses bonshommes un peu partout. Souvenirs, souvenirs…

Keith Haring en juillet 1983 en plein travail sur un panneau de dix mètres sur 3, rue du Théâtre, en face du Casino où se tenait alors le Montreux Jazz Festival. Philippe Dutoit

Le plus malin des malins se serait – dit-on – payé des vacances en vendant un panneau de circulation de la région montreusienne graffé par Keith Haring. L’histoire a ses pudeurs, elle ne dit pas combien l’homme s’est mis dans la poche (aujourd’hui le record pour une toile de l’Américain tient à six millions de dollars). Ni combien d’anecdotes du genre l’artiste (1958-1990) a laissées dans le sillage de ses séjours entre Montreux et Lausanne.