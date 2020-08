Terroir – Quand la brasserie se met au whisky vieilli aux grottes Un whisky fabriqué à Vallorbe et vieilli dans les grottes attend ses futurs propriétaires. Un projet participatif, assez inédit. Erwan Le Bec

Adrien Marin de la Brasserie La Concorde, à Vallorbe, a obtenu en 2017 le label Bio Suisse. C’est la première bière bio de Suisse romande. Photo: Patrick Martin/24HEURES VQH

Il y a des projets qui donnent plus soif que d’autres. La Brasserie La Concorde, à Vallorbe, se lance dans la fabrication de whisky, au goût sans doute inédit et participatif. «J’ai travaillé pendant des années pour la brasserie à toute vitesse, explique le fondateur Adrien Marin. J’avais envie de faire quelque chose de plus lent, de travailler sur le temps long. L’idée est que le whisky qu’on met maintenant en barrique soit disponible pour nos enfants par exemple.»

Le précieux liquide, brassé sur place, distillé par un spécialiste, doit ensuite vieillir dans les grottes de Vallorbe. Impossible encore de savoir s’il aura un petit goût de stalagmite. «Mais on espère que l’humidité lui apporte quelque chose, poursuit Adrien Marin. Mais c’est vraiment une première pour nous. C’est pour ça que tout le monde est invité à suivre les étapes et à participer aux choix.»

Une première étape a lieu ce week-end dans les grottes, samedi et dimanche de 14 à 17 h. Avis aux amateurs et aux patients. Plus d’infos sur www.brasserielaconcorde.ch