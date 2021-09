Tendance sportive écologique – Quand la forêt devient une salle de fitness De plus en plus de sportifs préfèrent sortir et se connecter à la nature plutôt que de s’enfermer pour suivre leur séance de musculation. Pierre-Alain Schlosser

Coach sportif, Sébastien Barthoulot utilise la nature comme terrain de jeu. Odile Meylan

Respirer l’odeur vivifiante de la forêt. Entendre couler une rivière à proximité. Sentir les essences subtiles des arbres, fouler la terre et se reconnecter à la nature. Une promenade ou un jogging dans les bois ont un pouvoir revitalisant inégalable.



Avec la pandémie, les parcours Vita ont vécu un regain d’activité. La tendance à tonifier son corps à l’extérieur est elle aussi de plus en plus prononcée. En ville, on l’observe avec les modules de street workout. Ces stations tubulaires qui s’installent dans les quartiers.

Ou encore avec l’urban fitness, qui utilise les bancs et autres modules des cités pour faire bouger la population. Désormais, c’est dans les forêts que l’on voit les adeptes de musculation faire leurs exercices, avec un drôle de matériel.