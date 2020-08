Le cyclisme autrement – Quand la grand-messe devient bal masqué Les organisateurs du Tour de France ont dû sacrifier l’habituelle fête populaire pour que le peloton puisse s’élancer de Nice. Robin Carrel

Nairo Quintana dans l’ombre avant le grand départ. KEYSTONE

Ça devait être, sur le papier, l’un des plus beaux Tours de l’histoire. Un dénivelé positif jamais vu (55’000 mètres!), toutes les stars au rendez-vous, fraîches comme jamais après la longue pause forcée du printemps, avec une préparation spécifique, de la montagne dès le premier week-end et la Côte d’Azur en toile de fond. «C’est un bon Tour pour les grimpeurs, s’est d’ailleurs encore félicité vendredi Egan Bernal, le tenant du titre colombien. On bataillera jusqu’à la fin, avec le contre-la-montre à la Planche Des Belles Filles, la veille de l’arrivée à Paris. Le parcours est dur mais complet, il ne faudra pas seulement être vigilant en montagne.»