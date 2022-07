Blatter et Platini acquittés – Quand la justice pénale contredit la justice sportive Le procès opposant Sepp Blatter et Michel Platini à la FIFA s’est clos par l’acquittement des deux prévenus. Un jugement lourd de signification, pour une justice qui contredit les sanctions sportives. Rebecca Garcia - Bellinzone

Michel Platini parle d’un 8 juillet «plus heureux que d’autres», en référence à Séville 82 et du fameux France - Allemagne. D’autres matches l’attendent encore. AFP

Le monde du football n’en voulait plus. Sepp Blatter et Michel Platini ressortent pourtant acquittés de leur procès pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et abus de confiance. Si l’homme de 86 ans est sorti de la salle sous les applaudissements de la famille et rayonnait pendant son bain de foule, le Français était lui plus mesuré. Comme s’il entrevoyait le chemin qu’il reste encore à parcourir pour obtenir «sa» justice.