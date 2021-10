Le LHC retombe dans ses travers – Quand la lassitude et l’ennui gagnent les tribunes lausannoises Le LHC est incapable d’enchaîner les succès. Contre Rapperswil samedi (2-5), les Lions ont livré une partie indigeste devant leurs fans. Il s’agit de la sixième défaite en neuf matches à domicile. Cyrill Pasche

Le LHC a perdu un sixième match à domicile. Il s’agissait sans doute de la pire prestation des Lions cette saison devant leurs supporters. Keystone

Cet adage vient du sport professionnel nord-américain: «Si tu prévois de jouer un grand match, arrange-toi pour que cela arrive sur ta patinoire, devant tes fans.» Dans le cas du Lausanne HC, l’inverse prévaudrait: «Si tu envisages de disputer un match pitoyable, fais en sorte que cela se produise loin de chez toi.»

Les Lions auraient sans doute mérité une bronca et leur coach des mouchoirs blancs qui s’agitent, comme dans le football espagnol lorsque les socios du Real ou du Barça exigent du changement. Le LHC a finalement quitté la glace sous des sifflets relativement mesurés après son match indigeste de samedi contre Rapperswil (2-5), trois jours après sa victoire à Genève dans le derby lémanique. Les fans – ils étaient encore à peine plus de 5500 – sont vraiment «bon public». Ou alors ils sont résignés et las en cette saison du centenaire.