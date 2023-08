Quand la musique est bonne – Un livre tourne les pages du phénomène Goldman Il y a vingt ans, Jean-Jacques Goldman décidait de mettre un terme à sa carrière, devenant par la même occasion la personnalité préférée des Français. Ce qu’il est toujours. L’historien Ivan Jablonka analyse ce cas exceptionnel. Thierry Coljon

Jean-Jacques Goldman en 2003. C’est cette même année qu’il décide de quitter la scène. Gamma-Rapho via Getty Images

Jean-Jacques Goldman: le chanteur français le plus populaire des années 80 et 90 reste un mystère à force de discrétion totale, de refus de toute interview, d’absence des réseaux sociaux, de disparition pure et simple. Pourrait-on dire alors que, chiffres des plateformes numériques et classements de popularité à l’appui, son grand retour sur scène comme en studio est toujours désespérément souhaité par ses nombreux fans?