Science et animaux – Quand la nature inspire la science Médecine, technologies de pointe, aéronautique, écologie… Comme l’explique la biologiste Emmanuelle Pouydebat, les animaux et les végétaux sont des sources inépuisables d’inspiration pour les chercheurs. Saskia Galitch

Les libellules ont beaucoup inspiré la recherche.Le fonctionnement de leurs ailes a notamment permis la mise au point de petites éoliennes flexibles ou, comme ici, de petits drones capables de se mouvoir dans toutes les directions, de faire du surplace et de se déplacer en vol plané. FESTO

La nature a du génie. Et comme l’explique la biologiste Emmanuelle Pouydebat, observer et comprendre les mécanismes subtils qui régissent la faune et la flore est une source d’inspiration quasi intarissable pour les chercheurs. Aucun domaine d’application n’est exclu: médecine, chimie, physique, science des matériaux, transports et communications, aérospatiale, robotique, relations sociales, architecture, écologie… Bref, pour peu qu’on s’y intéresse, plantes, animaux et même bactéries ont des leçons à nous donner. Dans tous les compartiments du jeu.