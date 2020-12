Esprit de fêtes – Quand la police d’Orbe distribue des «bûches de Noël» Plutôt que des amendes d’ordre, les agents posent des avertissements sympathiques sur les pare-brise des autos qui ont dépassé le temps de stationnement. Laurent Antonoff

Le petit mot que la police d’Orbe pose sur le pare-brise des automobilistes qui ont dépassé le temps de stationnement à Noël. FB

C’est une bonne surprise que nombre d’automobilistes découvrent ces jours-ci sur le pare-brise de leur voiture restée parquée trop longtemps à Orbe. Au lieu d’une amende d’ordre classique, c’est une «bûche de Noël» que les agents municipaux ont déposée. Non sans humour. «Lors de notre passage, nous avons constaté que le temps de stationnement de votre traîneau a été dépassé», écrit la police. Elle ajoute qu’en cette période de fête, elle a décidé de ranger ses plus beaux stylos et ses «amendes douces» dans sa hotte. «Nous avons préféré vous offrir… une bûche de Noël.»

C’est la deuxième année d’affilée que la sécurité publique d’Orbe joue ainsi le Père Noël en préférant avertir plutôt que sévir. «Nous réalisons cette campagne sur deux ou trois jours. Comme quoi l’esprit de Noël peut aussi souffler dans les rangs de la police», explique la municipale Mary-Claude Chevalier. Dans son petit mot, la police demande tout de même aux automobilistes de se montrer plus attentifs la prochaine fois… À noter que les voitures qui gênent vraiment la circulation, ou qui sont parquées hors cases par exemple, ne bénéficient pas de la clémence du Père Noël d’Orbe.