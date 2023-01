Garde à vous – Quand la police lausannoise posait avec Gina Lollobrigida L’icône, disparue le 16 janvier, a illuminé les écrans du monde entier… et la réception du groupe motocycliste des pandores lausannois. Explications. Francois Barras

Début novembre 1979, Gina Lollobrigida prenait la pose devant la cathédrale aux côtés de l’agent Bernard Repond. En format poster, le cliché a longtemps orné les locaux du groupe motocycliste de la police lausannoise.

Gina Lollobrigida aura tout connu. L’âge d’or du cinéma hollywoodien, les palaces, les stars et les plus grands cinéastes, les honneurs et la gloire. Et la moto de l’agent Repond.