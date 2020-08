Tendance – Quand la publicité affiche toutes les beautés Actuellement, à New York, une campagne bouscule les canons habituels. Un changement de paradigme aux répercussions considérables. Maria Delius

La mannequin noire activiste Jari Jones occupe un vaste espace publicitaire à l’un des angles les plus animés de Manhattan, à New York, pour la marque Calvin Klein. AFP

«Aujourd’hui, une grosse femme trans noire observe New York», écrit la mannequin militante Jari Jones sur Twitter, ponctuant sa phrase de trois points d’exclamation et de quatre émoticônes qui pleurent d’émotion. Nous sommes le 19juin, journée du Juneteenth, où l’Amérique commémore la fin de l’esclavage. Or, après la mort de George Floyd et les semaines de manifestations qui ont suivi, il ne s’agit plus d’un jour commémoratif parmi tant d’autres apparaissant sur le calendrier d’un iPhone. Même le mot «aujourd’hui» revêt une importance particulière.