Un livre pour raconter le son – Quand la Suisse régnait sur la sono planétaire Thorens, ReVox, Nagra, Lenco: durant trente ans, ces sociétés furent des leaders mondiaux de l’industrie audio. Abattue par le numérique, «l’excellence» helvétique en a pourtant fait l’outil de son renouveau. Un livre en raconte la saga. Francois Barras

John Lennon et George Martin écoutent une prise durant l’enregistrement de «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». L’album mythique des Beatles, ainsi que des centaines d’autres, a été enregistré sur une Studer J37 «Made in Switzerland» qui équipait les studios londoniens d’Abbey Road. KEYSTONE

Sous toutes les latitudes, la Suisse reste invariablement réputée pour trois choses: ses montres, son chocolat et Roger Federer. Mais entre les amateurs d’horlogerie de précision, de pralines et des revers liftés se niche une population non négligeable qui, dans un même langage mêlant exaltation inépuisable et vocabulaire plus ou moins ésotérique, continue de lier nos montagnes à une seule aventure merveilleuse entre toutes: le son haute définition.