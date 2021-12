Spectacle lyrique – Quand la téléréalité détourne les canons de l’opéra Au Grand Théâtre, la mise en scène de Lotte de Beer immerge «Les Pêcheurs de perles» de Bizet dans l’univers télévisuel. Astucieux et servi par une distribution inégale. Rocco Zacheo

Le dispositif de la mise en scène signée Lotte de Beer: en premier plan le plateau de téléréalité, à l’arrière, les foyers des téléspectateurs. MAGALI DOUGADOS

Il faut parfois des pirouettes et des voltiges à peine imaginables pour faire exister de nos jours certains ouvrages lyriques sur les plateaux. En voulant chercher un exemple éloquent, on ne trouverait pas meilleure illustration que dans ce «Pêcheurs de perles» de Bizet proposé par le Grand Théâtre et dévoilé en première vendredi soir. La pièce en question présente des lignes musicales d’une élégance et d’une richesse exquises. Mais la lecture de son livret pousserait le plus magnanime des mélomanes à s’en détourner dès la deuxième page. C’est que cet opéra juvénile – le compositeur l’écrit à 24 ans – cumule les coïncidences invraisemblables et place l’intrigue dans un contexte, l’île de Ceylan, qui dit à peu près tout des goûts orientalistes de l’époque.