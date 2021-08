La recette cul par-dessus tête (6/8) – Quand la tomate se prend pour une tarte Tous les week-ends de l’été, retrouvez un plat à l’envers. À l’envers? Ben oui: un dessert avec des légumes. Ou une assiette salée avec de vrais morceaux de fruits dedans. À l’envers, quoi. David Moginier

Une tarte aux fruits… ben oui, la tomate est un fruit. DR

On vous a déjà parlé ici de cette chose bizarre qu’est la tomate. Les botanistes, qui la considèrent comme un fruit, les cuisiniers, comme un légume, et nous, comme une chose qui ne se consomme que les mois d’été, quand elle a enfin du goût et pas que de la couleur.

Intrinsèquement, la vraie tomate, donc, allie une certaine douceur à une acidité certaine, la seconde torturant parfois les estomacs des plus délicats d’entre nous. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur cette double dénomination fruitière qu’est la tomate cerise.

Alors on va en faire une tarte aux fruits, en l’occurrence une tarte Tatin, soit véritablement l’intitulé de cette petite série, une recette cul par-dessus tête.

Pour la réaliser, les puristes façonneront une pâte feuilletée avec patience et beurre. Les autres, dont je fais partie, l’achèteront toute faite.

Pour cela, il nous faut:

– 500 g de tomates cerises

– 1 pâte feuilletée de 30 cm de diamètre

– 4 cs de sauce soja

– 50 g de sucre

– 40 g de beurre

– quelques feuilles de basilic

– poivre

Tout d’abord, on préchauffe notre four à 200 °C, sans utiliser la chaleur tournante (en général, évitez-la pour tout ce qui est tarte…).

On lave nos tomates cerises puis on les coupe en deux dans la hauteur.

Dans une casserole, on verse la sauce soja, le beurre et le sucre, on chauffe et on laisse réduire à une consistance de caramel.

Dans un moule de 26 cm, on place délicatement une feuille de papier de cuisson pour faciliter le démoulage, puis on verse notre caramel de soja dans le fond.

On pose par-dessus les tomates, la face coupée sur le haut (et donc le côté bombé dans le caramel).

Quelques tours de moulin de poivre et hop, on recouvre le tout de la pâte feuilletée, qu’on replie sur le côté. On y perce un petit trou pour laisser échapper la vapeur.

Hop, au four, pour 20-25 minutes.

On ressort le tout, on laisse refroidir quelques minutes, puis on pose une assiette sur le moule et on retourne en tenant bien. Ne reste qu’à décorer de feuilles de basilic plus ou moins ciselées.

