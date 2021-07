Les masques dans l’art (4/8) – Quand la vengeance avance masquée Batman, Dark Vador, V pour Vendetta? Non identifiés, donc insaisissables, les revanchards se couvrent volontiers d’un voile d’anonymat, qui parfois inspire la vraie vie. Fabrice Gottraux

Batman devant Gotham City, dans la trilogie «Dark Knight» de Christoper Nolan. DR

C’est une grande idée de la civilisation d’avoir inventé le masque. Rien de tel pour se cacher afin de commettre quelques actions répréhensibles. Ou pour faire des choses bien. Mais c’est plus rare.

Un casque et un sèche-cheveux

À tout seigneur, tout honneur. En noir intégral, voici Darth Vader. Dark Vador pour la version française. On ne présente plus le personnage, on ne glose plus sur son caractère impitoyable, cette obsession pire qu’homérique à suivre son destin, doublée d’une promptitude de nazi à mater la rébellion, envoyant aux oubliettes toutes stratégies diplomatiques.