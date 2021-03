Les expositions à voir à Bâle – Quand la ville sort des cases de BD Le Cartoonmuseum zoome sur les représentations de la ville dans le neuvième art dans une exposition qui a beaucoup de souffle. Florence Millioud-Henriques

Le Cartoonmuseum met en exergue la ville, ses rumeurs, ses promesses, ses anecdotes, en réunissant une douzaine de bédéastes dont l’Italienne Gabriella Giandelli, ici avec «Tutto l’anno». Gabriella Giandelli

Épousant les formes biscornues d’une demeure bâloise du XVe siècle, ses escaliers qui se tortillent entre un étage et un autre ou encore ses parquets qui font tout pour se faire remarquer en craquant joyeusement, le Cartoonmuseum, situé à l’angle du nouveau bâtiment du Kunstmuseum, est un petit bijou en soi. Mais cela ne lui suffit pas! Il a pris l’habitude de proposer des expositions à la qualité inversement proportionnelle à sa taille de petit musée. Une réputation dont l’écho est international et que l’affiche actuelle ne dément pas.

Avec «Big city life», exposition thématique réunissant les originaux d’une douzaine d’artistes, on prend un bain de foule et de vie urbaine: ça grouille comme ça craint, ça se densifie en même temps que ça s’individualise. Des explosions de fantaisie de Gabriella Giandelli aux rigueurs asphyxiantes de Frans Masereel, des expériences techniques de Michael Matthys – la fureur de sa «Ville rouge» est tenue par des traits réalisés au sang de bœuf – à la légèreté persifleuse de Sempé, on voyage en ville qu’elle soit imaginaire ou réelle. Et… ça fait du bien!

L’exposition couvre plusieurs décennies et notamment avec les oeuvres de Frans Masereel, graveur et illustrateur belge né en 1889. SIK-ISEA Zurich (Jean-Pierre Kuhn)

Les dessins, les planches – il y a même une sculpture – toutes les œuvres sont sorties de leur contexte originel pour illustrer ce laboratoire en temps réel de la modernité que sont les cités. Si les peintres impressionnistes les avaient déjà sillonnées pour leurs nouvelles humeurs, les bédéastes y ajoutent leur sens du récit et leur perspicacité d’enquêteur de la condition humaine pour un tour de ville qui vaut vraiment le détour.