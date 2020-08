Essai – Quand l’Abarth 595 se mue en bombinette roulante Avec ses 180 ch, elle offre des performances décoiffantes: de 0 à 100 km/h

en 6,8 secondes et vitesse maximale de 225 km/h. Valérie Zermatten

Est-ce bien raisonnable? peut-on se demander en s’installant dans les baquets de cette Abarth 595 déclinée en version Competizione. Car il y a 180 ch sous le capot de cette gamine de moins de 3,70 m de long et d’un poids à peine supérieur à une tonne.

En vérité, la petite tient correctement son rôle. Elle sautille certes un peu en mode sport sur bitume dégradé, sa direction pourrait être plus ferme pour mieux gérer ses légers écarts, mais dans l’ensemble elle donne l’impression de suivre un rail sur les routes sinueuses valaisannes.

Le quatre-cylindres turbocompressé de 1,4 l rugit dès que l’aiguille du compte-tours s’affole. Le couple (250 Nm) atteint son maximum à 3000 tours, provoquant une réaction rageuse de la mécanique. Un moteur qui ne semble jamais à bout de souffle, sauf lorsque le rupteur se déclenche à 6600tours. Alors pas de doute, on prend un réel plaisir à faire chanter cette Competizione.

Cela dit, une voiture se veut d’abord un objet utile. Et cette Abarth réduit son champ d’utilisation au minimum. D’abord le confort est plus que spartiate. Cela ne gêne guère lorsqu’on pousse un peu la mécanique pour le plaisir, mais cela reste plus que rarissime dans la vie de tous les jours.

Pas question par exemple de partir en vacances avec un coffre limité à 180 litres, même à deux. Pour un week-end, pas de souci, mais on se rend alors compte que les sièges baquets sont terriblement étroits même pour un conducteur mince. Et si ce dernier n’est pas de grande taille, le réglage en hauteur est si mal pensé que la vision des cadrans est perturbée. Et c’est vraiment plus que gênant.

Enfin, expérience réalisée sur une longue distance (Sion-Lugano via le col du Nufenen), on se dit qu’il existe des véhicules nettement plus adaptés à ce type de trajet.