Dans le documentaire «Une goutte d’eau sur un volcan», le réalisateur et guide de montagne Sébastien Devrient et le plongeur-spéléologue Frédéric Swierczynski ont plongé à 6000 mètres d’altitude. Vertiges Prod

Qui a déjà croisé Sébastien Devrient en ville de Vevey sait que le guide de montagne et réalisateur évolue en tongs. Par n’importe quel temps. Cette particularité lui a valu de rencontrer le plongeur-spéléologue Frédéric Swierczynski.

«Nous présentions tous deux un film au Festival international du film d’aventure de Dijon et étions en tongs, en automne. Nous avons passé une très longue soirée à discuter», se souvient Sébastien Devrient. De cette rencontre sont nés un projet un peu fou et un film, «Une goutte d’eau sur un volcan», en salles dès ce vendredi, accompagné d’une trentaine de conférences en Suisse romande.

Ce documentaire relate les préparatifs et leur expédition pour plonger dans un des lacs les plus hauts du monde, à 6000 mètres, sur les flancs du volcan Ojos del Salado, dans le désert d’Atacama, en Argentine. Un projet apparemment paradoxal car à la croisée de leurs disciplines aux antipodes, l’un évoluant habituellement en altitude, l’autre dans les abysses.

Mais «la même force pousse le plongeur et l’alpiniste dans l’exploration des profondeurs ou dans l’ascension des sommets inhospitaliers: tous les deux cherchent des chemins pour comprendre la nature et s’y immerger tout à fait», relate la voix off du film – la compagne de Sébastien Devrient, la comédienne Carole Dechantre - lisant les textes composés pour le film par l’écrivaine Noëlle Revaz.

Plonger en altitude est complexe: la pression de l’air diminue de boîtiers passé 5000 mètres mais la pression de l’eau reste la même. Le risque s’accroît ainsi de faire un accident de décompression (lorsque des bulles d’azote gonflent à l’intérieur du corps) ou d’accumuler trop d’oxygène dans le sang. De plus, les deux hommes ont dû effectuer des tests pour s’assurer que leurs combinaisons protégeraient bien leurs corps à cette altitude, dans une eau à 2 degrés.

À ces difficultés, Sébastien Devrient et Frédéric Swierczynski en ont ajouté une autre: réaliser leur épopée sans équipe pour porter leur matériel ou les soutenir à la sortie de l’eau, mais en totale autonomie. «La plongée étant par définition lourde, il a fallu trouver des solutions pour nous alléger au maximum», explique Sébastien Devrient.

Ces contraintes découlent aussi d’une philosophie: «Le but est d’envahir le moins possible la nature avec notre présence, souligne Sébastien Devrient. Cette légèreté, je l’ai vécue pendant douze ans en montagne aux côtés de Jean Troillet (ndlr. le célèbre alpiniste, son ami, à qui Sébastien Devrient a consacré un documentaire en 2016). Nous coupions même les bouts de nos sangles! J’y vois aussi une forme d’élégance.»

Paysages époustouflants

Tout au long des trois semaines de marche, les corps souffrent, tandis que les paysages traversés apparaissent époustouflants, filmés souvent depuis le ciel avec du matériel alimenté par panneaux solaires. «Pour chaque plan, il faut prévoir également l’énergie pour le sauvegarder. Il faut faire très attention à l’énergie qu’on utilise, comme pour la pellicule par le passé.»

Les prises de vues dévoilent des étendues tantôt lunaires, tantôt aux couleurs insoupçonnées et puissantes, comme un lac rouge sang. Une sorte de mélasse jaune se révèle neige imbibée de soufre. De mauvais augure: comment trouver les 6 litres d’eau nécessaires quotidiennement si l’or bleu est ainsi contaminé? Et quid du lac, repéré l’année précédente, dans lequel les deux aventuriers doivent plonger?

Les prises de vues du documentaire «Une goutte d’eau sur un volcan» dévoilent des étendues tantôt lunaires, tantôt aux couleurs insoupçonnées et puissantes. Vertiges Prod

Il faudra trouver une solution «dictée par la montagne», dont nous laisserons la surprise aux spectateurs. «Cela a été un véritable choc de voir que des glaciers avaient disparu. Le film parle ainsi indirectement du réchauffement climatique, mais notre propos n’est pas de faire du militantisme. S’il y a un message, c’est plutôt que la vie existe même à un endroit complètement improbable. C’est porteur d’espoir.»

