Vie conjugale – Quand l’argent détruit le couple Souvent passées sous silence, les violences économiques constituent des sévices à part entière. Enquête sur ce pan méconnu des brutalités domestiques. Muriel Chavaillaz

Comme le rappelle Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité, les sévices financiers peuvent prendre différentes formes: «Cela consiste par exemple à interdire à une personne de travailler, à l’astreindre à un travail forcé, à lui saisir son salaire ou à la contraindre à signer des contrats de crédit à la consommation.» Serguei Filmonov / Stocksy United

«Lorsqu’on a commencé à sortir ensemble, je n’ai rien remarqué, se souvient Louane*, 26 ans. J’étais éblouie par sa personne, il était plus âgé que moi, avait de l’assurance. Les choses se sont dégradées quand on a emménagé ensemble. Je devais lui verser un loyer astronomique pour mon petit salaire de stagiaire, ça me forçait à compter chaque centime. Et je n’avais pas le droit de faire les courses: c’est lui qui choisissait ce qu’on mangeait. Le sommet? Il me facturait les kilomètres lorsque je devais emprunter sa voiture. Par chance, grâce à mes amis qui ont tout fait pour m’ouvrir les yeux, j’ai pu mettre un terme à temps à cette relation malsaine. Penser à la façon dont la situation aurait évolué si j’étais restée avec lui me rend malade.»