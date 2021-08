L’eau dans tous ses états – Quand l’art contemporain se mouille Les artistes du XXIe siècle ont travaillé l’eau comme une matière à penser plus que comme une surface picturale. Huit exemples choisis. Florence Millioud-Henriques

Bill Viola, une force surnaturelle

À travers «The Raft», Bill Viola donne à observer les comportements de personnes frappées par un déluge. VQH

Chez l’Américain, 70 ans, connu comme le «Michel-Ange de l’ère vidéo», l’eau fait partie de son travail sensoriel, se déversant abondante ou en pluie fine dans presque toutes ses œuvres. Elle est à la fois expérience intime, rituelle, purificatrice et matière esthétique qui se confronte à la lumière, c’est l’eau qui transporte la mémoire, c’est elle aussi, qui peut prendre ou rendre la vie. Bill Viola l’a expérimenté, enfant, alors qu’il a failli ne pas revenir d’un plongeon. «J’avais perdu ma bouée, nous confiait-il lors de son passage à Berne en 2014 pour une expo mémorable, j’étais au fond avec un intense sentiment de calme et d’apesanteur. Si bien que lorsque mon oncle, s’apercevant de mon absence, est venu à mon secours, je l’ai repoussé, ce que je voyais était trop beau.» Une sensation fondatrice de son œuvre qui, dit-il encore, «tend à la réconciliation entre notre esprit et nos émotions».

David Hockney, l’hédonisme tombe dans l’eau

«Portrait of an Artist, pool with two figures», juste avant d’être vendue 90,3 millions de dollars chez Christie’s en 2018. AFP

L’eau fait partie de son exubérance pop, de sa trajectoire de peintre octogénaire élevé dans les brumes de l’Angleterre puritaine mais né à la vie d’artiste haut en couleur sous le soleil plus ouvert à l’homosexualité de la Californie. Aujourd’hui, c’est en Normandie que David Hockney vit et travaille en peintre parmi les plus chers du marché. En tête de son best of… «Pool with two figures» vendu 90,3 millions de dollars chez Christie’s en 2018. Si limpides, si artificiellement bleus, ses bassins garnissant de riches villas disent le mythe californien. De même que ses trois versions de «Splash» – le petit, le grand, et LE splash – qui saisissent la réaction de l’eau transpercée par un corps. Mais la surface miroitante est aussi un leurre, il n’y a pas que du bonheur qui se reflète dans les piscines de Hockney, l’eau peut aussi symboliser la rupture, l’impossibilité pour le nageur d’entendre celui qui est au bord…

Julian Charrière, le feu planétaire

Toujours entre les pôles, le plasticien vaudois résiste aux attractions trop faciles avec ses images qui semblent venir d’un ailleurs aussi poétique qu’incertain. L’eau, mer immobile ou paralysée, bloc de glace en péril ou pluie acide mais aussi lac asséché qui livre ses dernières réserves de sel, y tient une place envoûtante comme un langage frappant les consciences. Dressé sur un iceberg qu’il fait fondre au chalumeau ou mettant le feu à une fontaine de Lugano, Julian Charrière, 34 ans, manie l’hyper-esthétisme de l’image comme une arme imparable. «C’est un moyen d’entrer en dialogue», souligne l’artiste. Et de ses débuts au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne en 2014 à l’expo qui vient de s’achever au Musée de Dallas, le sien ne se cache pas d’être articulé par la cause environnementale. Alors lorsqu’il met le feu à une fontaine de Lugano, il évoque l’absurde d’une situation autant que le feu originel, comme ces sources de vie devenues incontrôlables.

Niki de Saint Phalle, le fluide Nana

«L’Étoile», carte du Tarot à découvrir dans les méandres du Jardin des Tarots imaginé et réalisé par Niki de Saint Phalle en Toscane.

Mère dinguement digne d’un monde d’opulence, Niki de Saint Phalle a plongé avec Jean Tinguely, inconditionnel de l’eau qui imprime un mouvement et offre un fond sonore à ses sculptures. Elle coule d’entrée au Jardin des Tarots, un trésor d’imagination perdu en Toscane (mais pas pour ceux qui le trouvent) dans les environs de Grosseto. L’eau y est aussi fétichisée avec l’Étoile, carte du Tarot traditionnellement illustrée par une femme qui répand l’eau sur la terre, comme une nourricière. Niki de Saint Phalle a confié le rôle à une – brillante – Nana. «Elle a deux vases, dit-elle, qui jettent l’eau dans une rivière, les eaux du renouveau.»

Christo, l’expérience christique

Emballer un lac, une mer… sûr que Christo a dû y penser, lui qui a emballé le monde au propre comme au figuré! Mais en 2016, c’est une invitation à marcher sur les eaux du lac d’Iseo (nord de l’Italie) que l’Américain a lancée à plus de 1,2 million de personnes sur à peine quinze jours. L’artiste et sa partenaire de vie et d’art Jeanne-Claude, avaient déjà créé en 1983 des îles artificielles rose vif dans la baie de Biscayne à Miami, utilisant l’eau comme un matériau onirique, comme une surface esthétique, comme un impossible rendu possible grâce à l’art. Avec ses «Floating Piers» arrimés par 190 ancres c’est la sensation – sans doute christique pour les uns ou superhéroïque pour d’autres – de marcher sur l’eau le long de trois kilomètres de quais flottants qui était donnée.

Fragmentin, un goutte-à-goutte sensibilisateur

«Displuvium» mêle les références antiques, météorologiques et environnementales dans un même bassin. Florian Amoser

L’œuvre incite à la contemplation: n’est-il pas beau de regarder les ondes créées par la pluie dans un bassin? Il n’y a pas mieux pour donner l’envie de voguer avec l’aléatoire! Sauf qu’il pleut également des informations très sérieuses dans ce «Displuvium» flanqué d’écrans qui racontent plusieurs épisodes météo. «On tente d’ensemencer des nuages pour qu’ils produisent davantage de pluie à certains endroits alors qu’ailleurs on essaie de l’empêcher», exemplifie David Colombini. L’art et le discours, la technologie et la poésie, les réussites et les menaces alimentent ce bassin moins tranquille qu’il en a l’air. Il est signé par le collectif lausannois Fragmentin formé de Laura Perrenoud, David Colombini et Marc Dubois, un «Displuvium» qui appelle aussi l’idée de l’atrium, l’endroit où l’on cause…

Marina Abramovic, l’immersion écologique

Il y a la performance – Marina Abramovic en a fait sa marque de pionnière au XXe siècle – mais elle est aussi technologique dans «Rising», un rendez-vous pris en 2018, le premier de l’artiste serbe avec la réalité virtuelle. C’est son avatar qui invite le spectateur à l’observer, enfermée dans un réservoir où l’eau monte aussi vite que l’urgence écologique. Mais son niveau peut aussi baisser suivant leurs réactions au cours du dialogue qui s’installe, noué autour d’images de la fonte de la calotte glaciaire. L’artiste à l’aura très médiatique, activiste de la résistance humaine et du contrôle du corps, s’aventure pour la première fois sur les terres environnementales sans se priver de commenter: «Je crois que la science-fiction des années 70 est devenue une réalité. Ce n’est plus vraiment de la fiction. Je vis à New York et ça va être inondé, nous serons tous dans des bateaux.»

Ólafur Elíasson, une cascade d’infos

Invité par le château de Versailles à exposer dans ses jardins, Ólafur Eliasson a dressé «Waterfall» en juin 2016. Geoffroy Van der Hasselt/AFP

Le souvenir de sa très opportune vague verte qui a submergé de poésie le biotope de la Fondation Beyeler à Riehen est très récent, par contre le combat d’Ólafur Elíasson, 54 ans, pour une prise de conscience par l’art est natif. Pour le Danois, l’art peut apporter l’expérience, la narration de quelque chose que l’on connaît. Et, dit-il en ouverture de son site internet, «la planète entière est devenue consciente du changement climatique. Je pense que nous voyons une tendance à traduire nos connaissances climatiques en actions climatiques.» Lui poursuit la sienne dosant son sens de la provocation visuelle et son art de l’illusion optique et l’eau, comme la lumière, lui sert souvent de matière à créer du sens. Il est souvent spectaculaire, comme à Versailles, en 2016, où il dressait une cascade jouant avec le faste du lieu tout en faisant allusion aux précipitations torrentielles susceptibles de générer des catastrophes.

