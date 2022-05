Concours international – Quand l’art culinaire est sublimé par la photographie Les lauréats du «Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022», le concours international de photos culinaires, ont été désignés fin avril par un jury présidé par le célèbre photographe David Loftus. Olivier Bot

«Kebabiyana», la photographie qui a remporté le Grand Prix toutes catégories du «Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022» du photographe indien Debdatta Chakraborty.

Toutes les couleurs, la sensualité, la générosité de la nourriture cultivée et cuisinée par l’homme se retrouvent dans le florilège d’images du plus couru des concours internationaux de photographie culinaire, le «Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022». Des milliers de clichés venus de 60 pays ont été soumis à un jury présidé par une légende du genre, le photographe David Loftus. Une image intime pleine de chaleur et d'humanité, intitulée «Kebabiyana», du photographe indien Debdatta Chakraborty, a remporté le Grand Prix, toutes catégories, de ce concours créé en 2011 par Caroline Kenyon de «The Food Awards Company».

«Il y a tant de choses qui nous rassurent ici - l'étreinte de la fumée magnifiquement capturée, la lumière dorée, l'expression du sujet alors qu'il prépare la nourriture à partager. Des étincelles jaillissent des brochettes, dont nous pouvons presque sentir le rôtissage, nous imaginons l'arôme chaud et délicieux. Cette image, douce mais puissante, nourrit notre âme», commentait-elle lors de la remise des prix présentée par la cheffe de renommée mondiale Monica Galetti, et retransmise en direct sur YouTube, le 26 avril dernier.

Movement of noodles. Chang Jiangbin, Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022 Traditional Skill Chen Ying, Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022 Central Park. Yuliy Vasilev, Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022. 1 / 12

Dans quinze catégories, les photographies saisissent des scènes de repas, des cueillettes, la pêche, des plats, la street food, des aliments mis en scène, des éléments culinaires ou agricoles graphiques, des photos d’influenceurs à l’iPhone, des artisans de bouche, des cuisiniers, des instantanés comme des images posées, bref, l’art culinaire en majesté. «Des événements mondiaux comme la guerre, la famine, la fin du confinement, le renouveau de l'industrie hôtelière, la possibilité de faire à nouveau la fête avec les amis et la famille après la crise sanitaire – tout cela est présent dans ces prix, qui montrent de manière si vivante comment la nourriture touche tous les aspects de nos vies», soulignait Phil Turnbull, PDG d’APAL, propriétaire de la marque des pommes Pink Lady®.

