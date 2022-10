Exposition à Lausanne – Quand l’art lève le voile sur des chimères Jessy Razafimandimby, qui vit et travaille à Genève, s’est installé au Valentin 61, cabinet médical lausannois, en jouant avec l’intégrité du lieu à la fois public et privé. Florence Millioud Henriques

Dans la salle d’attente, comme dans les autres pièces du cabinet médical, l’artiste a disséminé ses créatures comme dans un jeu de piste. Jessy Razafimandimby

Pas besoin d’un trousseau de clés pour ouvrir l’univers de Jessy Razafimandimby qui se déploie au Valentin 61 à Lausanne: on s’y sent comme dans une maison, symbolique de ces constructions matrices, à la fois sources de vie et gardiennes du passé, dont les murs sont bâtis sur des récits.

Cachés ou peut-être prémonitoires, leurs secrets se révèlent fragiles, mélancoliques, au travers de créatures chimériques que l’artiste malgache a disséminées comme dans un jeu de piste. On les découvre sous un voile, posées à plat sur une chaise ou abandonnées dans un recoin. L’habitation s’ouvre ainsi sur des ailleurs sans oublier l’ici et maintenant: on est bien dans un cabinet médical qui a ses habitudes avec l’art contemporain, mais cette fois-ci il se retrouve transporté dans l’immatériel par des drapés ralliant l’univers fantomatique.

Les créatures de Jessy Razafimandimby, peintes ou dessinées intemporelles, apparaissent comme l’incarnation de souvenirs ou les promesses d’un futur. Jessy Razafimandimby, plasticien

«J’ai transformé les lieux en un endroit malléable dans l’idée que les choses se font et se défont.» Jessy Razafimandimby, plasticien

«Un cabinet médical est un espace public et privé si on pense aux photos de famille que le praticien pose dans son bureau, note Jessy Razafimandimby. Cette installation a été imaginée en partant de cette dichotomie afin de transformer les lieux en un endroit malléable dans l’idée que les choses se font et se défont. Dans l’idée, également, d’un rapprochement entre les êtres et l’architecture, soit en habillant l’espace comme un corps, mais dans une échelle qui dépasse l’humain.»

Attendu à Paris et à Rome

Vu à Art Basel dans le volet réservé aux jeunes galeries, attendu à Paris+ by Art Basel ou encore dans une collective à l’Institut suisse à Rome, l’artiste, qui vit et travaille à Genève, laisse une part active à l’environnement dans lequel il évolue. «C’est l’un de mes repères et un ancrage important pour négocier avec mes propres sentiments. Ici, il y a cette sensation face à ce blanc des drapés qui donne du relief aux émotions.»

Pour composer l’installation au Valentin 61, l’artiste formé à la HEAD à Genève s’est aussi servi de ses souvenirs d’enfance à Madagascar. Jessy Razafimandimby, plasticien

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

