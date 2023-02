On s’habitue à tout paraît-il, mais, malgré les années, je n’arrive toujours pas à me faire à l’ambiance de l’Assemblée nationale française dans ses moments de tension politique. C’est le cas depuis le début de la semaine avec le débat sur la réforme des retraites. Quel contraste entre la solennité des lieux et l’agressivité des députés!

Ce n’est pourtant pas faute de décorum: l’arrivée de la présidente se fait au roulement de tambour d’une haie de la garde républicaine. C’est l’institution en majesté, la République des ors flamboyants. Mais sitôt qu’elle s’assied et ouvre la séance, s’élèvent les cris, les quolibets, les insultes, les pupitres qu’on claque. Commence alors la République des chiffonniers.

«La politique est un théâtre un peu bizarre où les acteurs finissent par croire au rôle qu’ils tiennent.»

Lundi, le ministre Olivier Dussopt a commencé quatre fois son discours de présentation de la réforme des retraites. En vain. Il était noyé sous un vacarme déclenché par les Insoumis sur un prétexte de procédure. Il a fallu une interruption de séance pour qu’il puisse enfin parler, couvert du premier au dernier mot par des hurlements, mais au moins à peu près audible.

Dans les coulisses, les députés briscards ne s’émeuvent guère. «J’ai déjà connu ça, expliquent-ils, c’est la culture du lieu.» Soit. Mais la politique est un théâtre un peu bizarre où les acteurs finissent par croire au rôle qu’ils tiennent. J’ai peine à imaginer que la violence de l’Assemblée soit purement cathartique et qu’elle ne nourrisse pas, en retour, celle de la société.

Derrière les invectives, un jeu politique complexe se noue à l’Assemblée. Avec ses 18’000 amendements, la gauche Nupes est maîtresse des horloges. Elle peut, en les maintenant ou en les retirant, ralentir ou accélérer à son gré les débats. C’est donc elle qui décidera si l’Assemblée pourra ou non voter dans le délai imposé du 17 février l’article décisif qui reporte la retraite à 64 ans.

Choix difficile, car si cet article 7 était rejeté, hypothèse peu vraisemblable mais pas impossible, ce serait une victoire colossale pour l’opposition et la mort du projet. Le plus probable reste un vote positif qui aurait pour conséquence d’affaiblir la mobilisation de la rue. L’autre solution est d’enliser les débats pour empêcher un vote. Tactiquement c’est risqué, car le projet passerait au Sénat où il aura une solide majorité…

La légitimité du président en jeu

Si vous n’avez rien compris, c’est normal, les calculs sont alambiqués et les enjeux énormes. Pour Emmanuel Macron, l’échec de sa réforme serait une telle atteinte à sa légitimité que la question d’une dissolution du parlement se poserait presque inévitablement.

Tous ces calculs, ces incertitudes et ces enjeux obsèdent les députés et irriguent la nervosité du parlement. Cela explique peut-être la violence qui s’y exprime. Au-delà de la réforme des retraites, c’est aussi le deuxième quinquennat Macron qui est en jeu. Pour certains, c’est une question beaucoup plus considérable que le sort de 20 millions de retraités.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.