Le paysage viticole de Lausanne, assurément millénaire, a laissé, en 1912, la place à la construction. De nouveaux quartiers ont effacé les quatre grands parchets de la ville lémanique: Saint-Laurent, Contigny, Ouchy et les Paleyres. Entre 1698 et 1813, la population a bondi de 6204 à environ 13’000 habitants. Le recensement de 1910 la situe à hauteur de 64’446 âmes.

En confrontant ces chiffres à la série continue des bans de vendanges entre 1698 et 1907, on retrouve la vie qui animait, chaque automne, le vignoble lausannois. En 1897, 800 personnes (sur plus de 9000) en tiraient leurs revenus, sans compter les tonneliers, selliers, négociants et tenanciers de pinte.

«Soumis aux ravages du phylloxéra, dès 1897, ainsi qu’à la pression immobilière, les vignerons vendent leurs parcelles.»

En variant, selon la conjoncture climatique, les dates des vendanges, les autorités ont veillé à défendre les prix et la qualité des vins locaux; elles interdisaient l’encavage des vins étrangers, soit ceux qui étaient produits hors de la seigneurie de Lausanne. Enfin, soumis aux ravages du phylloxéra, dès 1897, ainsi qu’à la pression immobilière, les vignerons vendent leurs parcelles.

La périodisation en quatre groupes de cinquante ans livre des informations originales. Ainsi, la date moyenne des vendanges tombe le 14 octobre, à comprendre comme le début de celles-ci, s’étalant habituellement sur une quinzaine. Le maximum est atteint le 7 novembre 1740, le minimum le 11 septembre 1816. On récolte le raisin plus vite autour de 1900 que vers 1700. Avant 1750, on privilégie la semaine entre le 19 et le 26 octobre, parfois le début de novembre pour profiter des derniers rayons de soleil de l’automne. Les cinquante ans qui suivent font passer graduellement la moyenne du 23 au 10 octobre. La tendance à des vendanges plus précoces est confirmée entre 1800 et 1850. Elle s’accentue encore après 1850. On vendange en principe autour du 5 octobre, quelquefois à fin septembre.

Vendanges de plus en plus hâtives

Les dates lointaines dans l’année de la première moitié du XVIIIe siècle renvoient à une époque de chaleur, à laquelle succède un climat plus continental, aux étés chauds et humides, suivis d’automnes plus frais. Entre 1800 et 1850, la vague de froid frappe toute la Suisse. Alors même que les années 1855 à 1884 sont marquées par une longue suite d’automnes ensoleillés, les vendanges débutent de plus en plus tôt. L’évolution climatique et la maturité du raisin perdent de leur poids dans les décisions. Le vigneron n’a plus le même attachement à sa terre et à la vinification.

Aujourd’hui, les vendanges sont faites généralement dans le courant du mois de septembre, exceptionnellement au terme d’août. Sur la longue durée, force est de constater que les vendanges hâtives ont pris le pas sur les vendanges tardives. Faut-il conclure que le mouvement est désormais irréversible? Le raisin, un indicateur des dérèglements climatiques, est à l’évidence à surveiller!

Gilbert Coutaz Afficher plus Directeur honoraire des Archives cantonales vaudoises. Vanessa Cardoso

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.