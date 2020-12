Écologie identitaire à Chavannes – Quand le blason communal fait planter des arbres La cerise «Noire de Chavannes» orne les armoiries de la commune, mais a disparu du territoire. Les élus veulent son retour. Chloé Banerjee-Din

Détail piquant, la cerise «Noire de Chavannes» est rouge sur le blason communal. DR

Tous les arguments sont bons à prendre quand on veut ramener de la nature en ville. Afin d’inciter la Municipalité de Chavannes-près-Renens à planter des arbres, un postulat adopté jeudi dernier par le Conseil communal a joué la carte un peu inédite de l’héraldique communale.

Dans son texte, le PLR Björn Bettex commence par faire remarquer que le blason chavannois, rouge et blanc, est orné d’un pont et de trois cerises. Il rappelle que la commune était autrefois connue pour ses vergers, au point qu’une cerise porte son nom: la Noire de Chavannes, une variété particulièrement adaptée à la distillation. Mais il s’étonne: «Aujourd’hui, elle peut être achetée dans des commerces spécialisés, mais elle a malheureusement totalement disparu du territoire communal.»

Décimée pour rien

De fait, la Noire de Chavannes a été décimée dans les années 40 ou 50 déjà, et en pure perte! Une grande partie des cerisiers ont en effet été arrachés pour faire place à l’aérodrome de Lausanne-Écublens, dont le projet a été finalement abandonné en 1960. «Ça a sonné la fin de la cerise à Chavannes», se souvient André Klaefiger, pépiniériste et ancien syndic.

Après quelques recherches, Björn Bettex précise quant à lui que quelques plants dudit cerisier ont tout de même été replantés dans le parc de la Citadelle, au nord de la commune. En marge des débats, le municipal Alain Rochat a par ailleurs fait savoir qu’il a récemment fait de même dans son propre jardin. D’autres tentatives de réintroduction auraient toutefois été moins fructueuses, notamment aux abords d’une garderie locale, qui a renoncé à l’idée pour écarter tout risque d’étouffement des bambins.

«Si l’on enlève les cerises du blason, il devient identique à celui de la commune de Denges.» Björn Bettex, conseiller communal (PLR) à Chavannes-près-Renens

Et pourquoi ne pas adapter les armoiries à la réalité? Pour l’élu, la question ne se pose pas. «Si l’on enlève les cerises du blason, il devient identique à celui de la commune de Denges et si on supprime encore le pont, on obtient le blason de la commune de Lausanne. En fin de compte, c’est donc bien les cerises qui constituent l’identité symbolique de Chavannes.»

Le Conseil communal a suivi son argumentaire en adoptant le postulat à l’unanimité. La Municipalité devra dire où et dans quelle proportion elle replantera son arbre emblématique. «Le but de ce postulat ne consiste pas à planter quelques arbres par-ci par-là en catimini, précise l’élu. Mais j’estime que ce fruit doit retrouver ses lettres de noblesse et je propose que l’on s’attèle à planter sérieusement des arbres, plutôt par dizaines et non simplement deux ou trois arbres isolés.»