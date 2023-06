Réseaux sociaux – Quand le CHUV se met en scène «à la Wes Anderson» Depuis plusieurs semaines, un hommage des internautes est rendu au cinéaste américain via des vidéos pastichant son style reconnaissable entre tous. Le grand hôpital vaudois s’y est mis à son tour. Corentin Chauvel

Capture d’écran de la vidéo du CHUV «à la Wes Anderson». CHUV

Des plans parfaitement symétriques, de jeunes personnages en blouse blanche aux airs de boy-scouts maniant jumelles et appareil photo vintage dans des décors rétro aux couleurs vives, une petite musique classique entêtante signée Alexandre Desplat… Wes Anderson serait-il venu tourner son prochain film au CHUV? Pas exactement. C’est l’équipe de la communication numérique de l’hôpital lausannois qui, via une courte vidéo postée en début de semaine sur Instagram, a voulu surfer sur une tendance du moment sur les réseaux sociaux.

Cela fait plusieurs semaines déjà que ce mouvement hommage à Wes Anderson (#WesAndersonTrend) s’épanouit sur TikTok et Instagram. Il aurait été lancé au début du mois d’avril par une TikTokeuse américaine, Ava Williams, via la vidéo d’un voyage en train réalisé à la manière du cinéaste américain. Depuis, les courts métrages d’internautes filmant leur quotidien en pastichant le style andersonien sont légion. Un succès tel que des institutions et entreprises s’y sont mises aussi.

«C’est une tendance assez fun et on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire car elle correspond bien à l’objectif de notre compte Instagram qui est de montrer les coulisses du CHUV», explique Lauriane Herold, responsable des réseaux sociaux de l’établissement de santé. Si elle confie qu’elle ne connaissait pas forcément bien les films de Wes Anderson avant de lancer sa petite équipe dans cet hommage, des recherches approfondies ont été effectuées afin de coller à la mise en scène si particulière du réalisateur.

Pour trouver les décors adéquats, l’équipe de Lauriane Herold n’a pas eu trop de mal à faire son choix grâce à l’architecture rétro de certains lieux du CHUV. Quelques accessoires et un filtre vintage pour l’image, et le tour était joué en à peine deux heures et demie, tournage et montage compris.

Tendance positive et dynamique

Après le joli succès du Jerusalema Challenge il y a deux ans – plus de 260’000 vues – la responsable réseaux sociaux juge cette nouvelle opération numérique du CHUV réussie puisque la vidéo, qui a recueilli à l’heure actuelle plus de 8600 visualisations, est l’une des plus vues de leur compte Instagram. «C’est un hôpital donc il peut renvoyer une image froide, où l’on peut côtoyer la mort. Ce type de tendance positive et dynamique nous permet alors de montrer que c’est aussi un lieu de vie, et de le rendre visible et accessible aux jeunes par la même occasion», explique la communicante, qui s’est elle-même mise en scène dans le court métrage en compagnie d’un graphiste.

En attendant la sortie en salles le 15 juin du prochain film de Wes Anderson, «Asteroid City», voici une sélection, de Suisse et d’ailleurs, de vidéos hommages, complétée par un autre type de pastiche apparu dans la foulée: des bandes annonces réalisées entièrement grâce à l’intelligence artificielle imaginant le Texan à la baguette d’un épisode de «Star Wars» ou du «Seigneur des Anneaux».

Compilation de vidéos postées sur TikTok

Une journée à Lausanne «à la Wes Anderson»

Une journée chez Ikea Suisse «à la Wes Anderson»

Une journée à la Migros «à la Wes Anderson»

«Star Wars» par Wes Anderson

«Le Seigneur des Anneaux» par Wes Anderson

«Le Parrain» par Wes Anderson

«Breaking Bad» par Wes Anderson

