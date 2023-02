«Body language» – Quand le corps dit tout haut ce que l’esprit pense tout bas Visages crispés ou au contraire déterminés: le langage corporel traduit nombre d’émotions, chez les athlètes. Ce dialogue instinctif dévoile un spectacle unique, parfois dramatique. Pierre-Alain Schlosser

L’anxiété se lit sur les visages et les gestuelles des footballeurs japonais, lors de la séance de tirs au but contre la Croatie, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. KEYSTONE

Faites le test à la maison. Coupez le son de votre télévision et observez l’attitude des joueurs de tennis, de foot ou de tout autre sport. Pas besoin de lire le score en surimpression, vous saurez immédiatement qui mène et qui est dominé.

La sérénité chez les uns, l’agacement chez les autres: les émotions transpirent tellement chez les champions, que deviner si un footballeur marquera ou non un penalty en devient un jeu. Lors de la Coupe du monde au Qatar, les téléspectateurs étaient aux premières loges pour observer ce spectacle psychosportif. Les images étaient si révélatrices que le score se devinait pratiquement sur le visage des tireurs de penalties. La nervosité était telle chez certains que le tir ne pouvait être que mal cadré ou trop mou.