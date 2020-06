Coronavirus – Quand le Covid-19 s’attaque au goût et à l’odorat Des malades souffrent d’une altération de leurs sens encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l’infection. Retour sur le mécanisme impliqué et la récupération. Aurélie Toninato

Deux mois après avoir été testée positive au Covid-19, Sandrine a toujours des difficultés à sentir les odeurs. DR

Manger du chocolat sans rien sentir de sa douceur, laisser brûler la pizza au four sans le remarquer, se promener dans un champ de fleurs sans parfum qui enivre: Sandrine, Genevoise de 61 ans, a été testée positive au Covid-19 le 23 mars et depuis, elle n’a que partiellement récupéré ses facultés sensorielles. Dans le jargon médical, ces altérations portent le nom d’anosmie et d’agueusie, respectivement perte de l’odorat et du goût. Elles se retrouvent chez bon nombre de malades du nouveau coronavirus. Le rôle du SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, n’est pas encore clair, mais une étude de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avance une première explication. Le point sur l’altération et la récupération de ces sens.