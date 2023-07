Tour de France – Quand le cyclisme vire au combat de boxe Tadej Pogacar, vainqueur à réaction de la 6e étape dans les Pyrénées ce jeudi, a rendu ses coups de la veille à Jonas Vingegaard, qui s’empare toutefois du maillot jaune. La bagarre promet. Simon Meier - Cauterets

Tadej Pogacar tire sa révérence sur la ligne d’arrivée. Le Slovène a asséné un petit coup au menton de son rival Jonas Vingegaard, ce jeudi dans les Pyrénées. AFP/Marco BERTORELLO

Depuis les vertes hauteurs pyrénéennes, même par temps ultraclair, on ne voit pas l’Arc de Triomphe. On distingue encore moins l’identité du type qui trône en jaune sur le podium, surtout quand il reste quinze jours d’une course échevelée. Mais une chose apparaissait à peu près certaine, ce jeudi à l’arrivée de la 6e étape à Cauterets-Cambasque: ce Tour de France va offrir aux amateurs une empoignade décoiffante, un duel sans merci.